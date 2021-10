Mandragora: «Il Torino è forte. Volevamo un risultato diverso con la Juve»

Rolando Mandragora, centrocampista del Torino, ha parlato al termine del match perso contro la Juventus: le sue dichiarazioni

Rolando Mandragora, centrocampista del Torino, ha parlato al termine del match perso contro la Juventus. Le sue dichiarazioni ai microfoni di DAZN.

PRESTAZIONE – «Una gara molto combattuta sin dall’inizio, abbiamo cercato di restare in partita dal primo all’ultimo minuto purtroppo abbiamo subito nei minuti finali il gol, volevamo regalare una gioia a noi stessi ma soprattutto ai nostri tifosi, speriamo di regalarne loro tante nelle prossime partite. L’approccio è stato giusto e i tifosi ci hanno sostenuto sempre, per noi è sempre una grande spinta, sentire questo calore è importante, siamo rammaricati perché volevamo regalare un risultato diverso, dobbiamo continuare a lavorare con questo entusiasmo. Quello che non deve mancare è la voglia e la fame, questo atteggiamento che abbiamo. La pausa servirà a migliorare, a colmare le lacune, dobbiamo essere consapevoli della nostra forza e capire cosa ci sta mancando, vogliamo fare risultato».

OBIETTIVI – «Ci siamo prefissati dal ritiro di fare bene, il mister è arrivato molto carico ed entusiasta, ci ha trasmesso tanto, atteggiamento, abnegazione, voglia di sacrificarsi. Vogliamo toglierci e dare delle soddisfazioni. Ci ho provato oggi, da quando sono arrivato faccio fatica parlare di me, preferisco sia il campo a farlo, è difficile per me autogiudicarmi, io continuerò a dare il mio contributo».

INFORTUNATI – «Cercheremo di recuperare quanti più giocatori possibile. Cosa manca? Sicuramente il mister saprà darci qualche indicazione in più».