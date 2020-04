Manè nel mirino del Real Madrid: i Reds virano su un bomber

Il Real Madrid ha messo nel mirino Sadio Mané, giocatore del Liverpool. I Reds, intanto, hanno deciso di virare su un altro bomber

Obiettivo a sorpresa per il Real Madrid, che ha messo nel mirino Sadio Manè. Come spiega il The Sun, il club spagnolo, su indicazione di Zidane, avrebbe già avviato i contatti con gli agenti dell’ala del Liverpool

Allo stesso tempo, i Reds avrebbero deciso di osservare da vicino un altro profilo: quello di Mbappè. Gli inglesi potrebbero ottenere 150 milioni di sterline dalla cessione di Manè, e secondo il tabloid potrebbero investirne altre 100 per portare il francese in Premier.