Problemi per Kostas Manolas, uscito zoppicante dal campo in Ungheria-Grecia dopo uno scontro di gioco. Per lui anche la prima rete in Nazionale

Serata in chiaroscuro per Kostas Manolas, difensore della Roma e della Nazionale di calcio della Grecia. Il centrale giallorosso ha realizzato un gol nella sconfitta per 2-1 in Ungheria, ma al tempo stesso ha riportato un infortunio che lo ha costretto a lasciare anzitempo il match. La Grecia di Manolas, chiamata alla seconda sfida del girone della UEFA Nations League dopo la vittoria maturata nel precedente match contro l’Estonia, ha perso 2-1 in Ungheria, ma la Roma è in ansia per le condizioni fisiche del proprio centrale difensivo.

La partita è iniziata con la rete iniziale dei padroni di casa, con Sallai che ha portato in vantaggio l’Ungheria. Al minuto 18 del primo tempo, però, è arrivato il gol del pari siglato proprio da Manolas. Si tratta della prima rete del centrale greco in Nazionale dopo ben 41 presenze maturate. Il difensore della Roma ha realizzato il gol del provvisorio 1-1 staccando di testa sugli sviluppi di un calcio di punizione di Fourtounis sul secondo palo. Imperioso lo stacco di testa per l’1-1, ma l’Ungheria ha poi nuovamente ristabilito le distanze con la rete di Kleinheisler. Nella ripresa, però, Manolas ha riportato un infortunio. Al 52’ è uscito dal campo zoppicante dopo un duro intervento di Sallai che è stato ammonito. Il centrale della Roma ha lasciato il campo per Oikonomou. La Roma attende maggiori notizie sull’entità dell’infortunio.