Maradona all’attacco: «Sampaoli è il problema dell’Argentina»

Maradona spara a zero sul ct dell’Albiceleste: «Parla di giocare con un modulo del 1930. Sarà già tanto se passeremo il girone»

Quando Diego Armando Maradona individua un nuovo nemico su cui sparare a zero, si può star certi che quella persona verrà tirata in causa in ogni possibile occasione dal Pibe de Oro. Dopo la faida avuta con Mauro Icardi, Maradona entra a gamba tesa su Jorge Sampaoli, ct dell’Argentina: «Ci sono allenatori piu’ capaci per guidare la nazionale, non ha un gioco definito ne’ una spina dorsale quando attacca o quando difende. Il problema della nazionale e’ chi e’ alla guida, chi mette nella testa dei giocatori quello che devono fare in campo. Perche’ se l’allenatore non fornisce concetti chiari, i calciatori non possono fare miracoli. Sampaoli parla di giocare col 2-3-3-2: e’ ridicolo, e’ un sistema di gioco che si praticava nel 1930».

Maradona non è quindi ottimista per il Mondiale che l’Argentina vivrà come una delle protagoniste, sulla carta. Per l’ex ct dell’Albiceleste sarà un trionfo superare la fase a gironi: «Ho molti dubbi. Andrebbe gia’ bene superare la fase a gironi perche’ con Islanda, Nigeria e Croazia non sara’ facile». Solo carezze invece per Messi: «Non ha bisogno di vincere il Mondiale per essere un fenomeno, lo e’ a prescindere e lo dico io che da 40 anni frequento il mondo del calcio»