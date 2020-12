Maradona, il corpo non può essere cremato: serve un nuovo test

Il cadavere di Diego Armando Maradona non può essere cremato per il momento perché il suo corpo serve per effettuare un test di paternità

L’ANSA fa sapere tramite un’agenzia che il cadavere di Diego Armando Maradona non può essere cremato per il momento perché il suo corpo serve per effettuare un test di paternità.

Lo ha deciso un tribunale in Argentina secondo quanto riportato dal Clarin. Il campione, morto il mese scorso a 60 anni per un arresto cardiaco, ha avuto due figlie dal suo matrimonio con Claudia Villafane e nel corso degli anni ha riconosciuto altri tre figli (Diego jr, Jana e Diego Fernando).

Lo scorso 30 novembre un altro tribunale aveva fermato la cremazione fino a che non fossero state acquisite tutte le prove necessario sulle cause della morte.