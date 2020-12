Maradona, il legale di Luque: «Ora non è imputato» – VIDEO

Parla il legale di Loque, il medico di Diego Armando Maradona

Ci sono tanti dubbi sulla morte di Diego Armando Maradona. Dubbi su cui le forze dell’ordine stanno indagando. Tra i sospettati ci sarebbe anche Loque, medico della leggenda argentina. Ma a chiarire la posizione del medico, è stato il suo legale.

«Il dott. Loque non è imputato. Al momento si sta indagando sulla morte di Diego. Dobbiamo aspettare. Voleva deporre spontaneamente, ma non essendo imputato non ha potuto farlo. Domani potrebbe essere formulata l’imputazione. O Loque potrebbe presentarsi per testimoniare».