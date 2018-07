Maradona Wanda Nara: secondo la conduttrice argentina Mirtha Legrand, i due avrebbero passato una notte insieme quando lei aveva sedici anni

Un’estate infuocata quella di Diego Armando Maradona, sempre sulla cresta dell’onda e sulla bocca di tutti. Non bastassero le critiche a Javier Zanetti, le esultanze strampalate e gli acquisti di club bielorussi, una nuova bomba arriva direttamente dall’Argentina. Sembra infatti che El Pibe de Oro abbia avuto una notte di passione niente di meno che con Wanda Nara. La moglie di Mauro Icardi ha sempre raccontato di essere diventata famosa dopo un incontro con il campione argentino: durante una sfilata, Maradona avrebbe notato la bellezza di un’allora sedicenne Wanda Nara, alzandosi in piedi e iniziandola a corteggiare. Ma quello che è successo dopo era all’oscuro di tutti, fino a oggi. La conduttrice argentina Mirtha Legrand, sostiene infatti di aver alloggiato nella stanza adiacente a quella della Mano de Dios, sentendo per tutta la notte rumori equivoci. Un’altra testimone sembra aver confermato la sua tesi: «Ero nella suite presidenziale e non riuscivo a dormire dal rumore. Non so cosa stessero facendo. Quanto dico è vero, è accaduto anni fa».

Raggiunta dalle voci, la moglie di Mauro Icardi ha deciso di non replicare, postando solamente un’immagine su Instagram con la didascalia: «Non vivere dando spiegazioni, i tuoi amici e la tua famiglia non ne hanno bisogno, agli altri non interessano»