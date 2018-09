Il tecnico del Valencia, Marcelino, ha parlato al termine della sfida di Champions League in casa, contro la Juventus

Sconfitta all’esordio per il Valencia, tornato in Champions dopo 2 anni d’assenza grazie agli investimenti di Peter Lim. Il club spagnolo però non ha avuto un match d’esordio facile, avendo dovuto affrontare la Juventus, una delle candidate alla vittoria finale. Gli uomini di Marcelino hanno faticato contro i bianconeri e anche con la Juve in 10 non hanno quasi mai impensierito Szczesny. Il tecnico degli spagnoli ha parlato a fine partita elogiando l’ottima prestazione difensiva della Juve e la forza della squadra di Allegri.

Queste le parole di Marcelino Garcia Toral: «Abbiamo perso contro una grande rivale, che ha gestito bene l’inferiorità numerica e ha approfittato benissimo dei nostri errori – riporta La Gazzetta dello Sport – Il rosso a Cristiano? Non ho visto be­ne l’azione, di sicuro Ronal­do mi è sembrato molto ca­rico. Forse ha sentito troppo la partita, era molto carico e non è riuscito a gestire la tensione. Avessimo chiuso il primo tempo sullo 0­-0 sarebbe stato diverso. Prendere gol prima di rien­trare negli spogliatoi ci ha condizionato. Poi siamo tor­nati in campo e abbiamo provato a cambiare ritmo, ma dopo pochissimo è arri­vato il loro secondo gol e a quel punto rimontare era molto complicato, anche perché la Juve è molto forte e sa difendersi benissimo anche con l’uomo in meno. Però anche noi potevamo fare qualcosa in più: per es­sere davvero competivi a questo livello dobbiamo giocare con più audacia e decisione».