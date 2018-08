La Juve “rimanda” Marcelo al 2019: i bianconeri hanno una strategia

La Juventus non avrebbe molla la pista che porta a Marcelo: possibile un nuovo assalto bianconero all’esterno del Real Madrid tra un anno

La telenovela estiva non sarebbe conclusa, ma soltanto rimandata. La Juventus in verità non ha mollato Marcelo – riportano stamane le indiscrezioni – dopo un primo approccio: per il brasiliano è possibile un nuovo assalto nel corso della prossima sessione di mercato estiva, nel 2019. I bianconeri in sostanza potrebbero provare tra un anno a convincere il Real Madrid a cedere l’esterno, molto legato da una solida amicizia a Cristiano Ronaldo, per una cifra vicina ai 50 milioni di euro. Se in estate il Real pare avesse sparato molto alto per Marcelo, tra un anno – quando il giocatore sarà più vicino alla scadenza di contratto, fissata nel 2022 – le cose invece potrebbero anche cambiare. Nel frattempo la dirigenza juventina avrebbe tempo di sciogliere i nodi relativi all’ingaggio del giocatore e ad una cessione per fargli posto.

Attualmente Marcelo al Real percepisce uno stipendio netto di circa 11 milioni di euro l’anno: tanti decisamente per la casse della Juve che però, come ampiamente dimostrato quest’anno con l’arrivo di CR7, potrebbe decidere di alzare ulteriormente il proprio tetto ingaggi compiendo un nuovo sforzo. Ad aiutare i bianconeri potrebbe arrivare anche l’eventuale cessione di Alex Sandro, già cercato con forza quest’anno dal Paris Saint-Germain, di cui Marcelo prenderebbe immediatamente il posto. L’unico dubbio è piuttosto relativo a ragioni anagrafiche: Sandro, classe 1991, è più giovane del connazionale del Real Madrid, che l’anno prossimo avrà già compiuto a questo punto 31 anni.