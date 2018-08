Marcelo gioca male in Supercoppa, AS tuona: «Distratto dalla Juve»

Scarsa prova di Marcelo in Supercoppa Europea contro l’Atletico: secondo la stampa iberica il terzino brasiliano del Real Madrid sarebbe distratto dalle voci di mercato juventine

Ultime ore di mercato, ultime ore di speranza per i tifosi della Juventus, che vedono come ancora possibile il colpo Marcelo dal Real Madrid. L’altro giorno del resto il brasiliano aveva preferito glissare sull’argomento, poi ieri in Supercoppa Europea contro l’Atletico Madrid non è sembrato propriamente – come molti della sua squadra – concentrato: facile fare due più due per i quotidiani iberici, che vedono l’esterno brasiliano come molto suggestionato dalle voci di mercato bianconere. Del resto a Torino adesso c’è l’amico Cristiano Ronaldo: un’ottima ragione secondo i più per farlo vacillare dopo oltre un decennio di permanenza a Madrid.

Secondo AS, giornale spagnolo molto vicino alle vicende madridiste, la scarsa prestazione di Marcelo ieri contro l’Atletico avrebbe un nome: Juventus, appunto. Il terzino – distratto dalle voci di mercato delle ultime settimane – avrebbe soltanto finto di essere disinteressato rispetto ai gossip, ma sarebbe in verità ancora molto dubbioso sul futuro. Un futuro immediato però, perché domani il mercato in Italia si chiuderà ufficialmente e – stando all’attuale situazione di Alex Sandro, trattenuto con forza – la situazione in casa juventina non dovrebbe portare all’acquisto di un altro giocatore di peso per la fascia. A meno che qualcosa non succeda molto velocemente…