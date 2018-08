Marcelo non smentisce, ma tace: «Non parlo di Juve». E spunta Laxalt…

Marcelo frena le voci di mercato per il momento e non risponde alle domande sulla Juventus. Bianconeri dubbiosi sul futuro di Alex Sandro: sondato il terreno anche per Laxalt

Non è evidentemente questo il momento delle distrazioni per Marcelo: lui – come il compagno di squadra Luka Modric – stasera si giocheranno la finale di Supercoppa Europea a Tallinn, in Estonia, contro i cugini dell’Atletico Madrid. Non c’è spazio per il mercato, per le voci e per quello che potrebbe succedere già nelle prossime ore. Così il terzino brasiliano, al centro del presunto interesse della Juventus, ieri presentandosi in conferenza stampa ha preferito glissare sull’argomento, sebbene una domanda – diretta – sui bianconeri dalla sala stampa sia arrivata. Fulminea la risposta, che comunque non è affatto una chiusura ai bianconeri: «Ora non è il momento di parlarne: siamo alla vigilia di una finale, non mi pare proprio l’occasione più adatta».

Insomma, Marcelo non smentisce affatto le voci bianconere. Da Torino fanno sapere che per il momento tutta l’attenzione è puntata su di Alex Sandro: sarà lui a presidiare la fascia bianconera, al netto dell’ultima offerta arrivata da Parigi. Non è un mistero però che però per l’altro brasiliano – quello bianconero – una proposta di rinnovo di contratto non sia ancora arrivata ed anzi, c’è chi scommette che questa potrebbe essere la sua ultima stagione da giocatore della Juventus. Non è un caso che nelle ultime ore Beppe Marotta e company abbiano sondato il terreno anche per il genoano Diego Laxalt, finito nel mirino anche del Milan proprio ieri, come possibile colpo a sorpresa dell’ultimo minuto.