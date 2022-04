Marchegiani non ha dubbi: «Tra Di Maria e Berardi prendo sempre il secondo». Le parole dell’opinionista di Sky Sport

Negli studi di Sky Sport Luca Marchegiani ha parlato così del momento in casa Juve.

LE PAROLE – «Secondo me nella testa della Juve c’è anche l’obiettivo di superare il Napoli, arrivare terzi sarebbe una piccola soddisfazione in più n una stagione nata male ma poi diventata positiva. Allegri è un allenatore bravo, ha avuto fortuna ad allenare squadre importanti ed è stato capace di vincere il campionato contro Milan e Inter. Sotto l’aspetto dei risultati non si può discutere. Mercato? Tra Di Maria e Berardi prendo sempre Berardi. Di Maria ha 34 anni, verrebbe a fare massimo un paio di stagioni. La Juve deve ritrovare lo zoccolo duro che ha fatto la sua fortuna, giocatori a media lunga scadenza».