Marchisio contro due giocatori della Juve: «Non dovevano comportarsi così»

Marchisio ha criticato il difensore della Juve e altri cinque giocatori dell’Italia per non aver aderito alla protesta

Donnarumma, Bonucci, Bastoni, Jorginho, Verratti e Chiesa finiscono nel mirino di Claudio Marchisio.

Il Principino ex Juve li ha criticati a Rai Sport per non essersi inginocchiati prima del fischio d’inizio di Italia Galles per il Black Lives Matter.

«C’è libertà di scelta, ma questa è una protesta molto importante e avrei preferito che si inginocchiassero tutti».

Toloi, Emerson Palmieri, Pessina, Bernardeschi e Belotti sono gli unici ad essersi inginocchiati.