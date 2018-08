Il futuro di Marchisio lontano dall’Italia, ma probabilmente sempre in Europa: l’ex Juventus valuta le offerte dello Sporting Lisbona e dello Zenit San Pietroburgo

L’addio alla Juventus, doloroso ma necessario, è stato ormai consumato. Claudio Marchisio sta trascorrendo le ultime ore a Torino: ieri a salutato gli ex compagni al centro sportivo della Continassa ed ora si appresta a partire per una nuova avventura. Quale? Trapela ancora poco dall’entourage del Principino, che però di sicuro lascerà l’Italia, come già più volte annunciato. Al momento – dopo le voci che lo vedevano vicino al Monaco ed all’Atletico Madrid – sono un paio le destinazioni che i gossip danno più probabili per l’ex giocatore bianconero: da una parte lo Sporting Lisbona dell’ex compagno Stefano Sturaro, dall’altra invece lo Zenit San Pietroburgo. In particolare al momento la meta portoghese parrebbe la più probabile, a patto però che sulla panchina biancoverde arrivi – come pare molto probabile – Claudio Ranieri. Lo si capirà soltanto nei prossimi giorni.

Attenzione però alla pista francese, con il Principino accostato con insistenza negli ultimi giorni a club di Ligue 1. Secondo quanto rivelato da France Football, l’ex bianconero è stato offerto al Marsiglia: Rudi Garcia cerca un nuovo rinforzo e potrebbe puntare su una sua vecchia conoscenza. Anche la destinazione russa sembrerebbe trovare l’apprezzamento di Marchisio che – almeno a parole – avrebbe per adesso escluso un campionato meno competitivo extra-europeo dai suoi obiettivi primari. Restano infatti sullo sfondo le offerte molto interessanti dal punto di vista economico provenienti dai Montreal Impact in MLS, dall’Arabia Saudita, dall’Australia ed una perfino dal Giappone.