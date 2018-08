Marchisio e il like galeotto contro Allegri – FOTO

Like galeotto del Principino. Marchisio, ormai ex Juve, ha messo mi piace su Twitter a un commento contro Allegri

In tempi social bisogna stare attenti a ogni minima mossa. «Quando ti rendi conto che quella che per 25 anni è stata la tua vita tutto d’un tratto farà parte di ciò che è stato, c’è un solo modo per continuare a vincere ed è sapere che in ogni caso non perderò nulla di tutto questo perché sarà sempre parte di me ed io ne sarò sempre parte» ha scritto Claudio Marchisio nelle ultime ore, postando un video e una lettera per dire addio, nella maniera più romantica possibile, alla Vecchia Signora.

Il centrocampista ha lasciato la Juventus e ora si appresta a vivere una nuova esperienza. Marchisio piace al Monaco ma anche al Nizza e il suo futuro potrebbe essere in Francia. Intanto, tanti tifosi juventini si sono stretti attorno al Principino dopo l’addio alla Juventus. Tanti i commenti sui social, uno in particolare ha destato l’attenzione dell’ormai ex numero 8. «Mio figlio è molto dispiaciuto che non sei più dei nostri. Sei stato grande ed Allegri non ha rispetto per i nostri juventini del cuore». Immediato è arrivato il like del Principino…