Il centrocampista Claudio Marchisio ha ricevuto tante offerte ed è pronto a ripartire. Il Principino ex Juve può finire in Russia

Avventura in Russia per Claudio Marchisio? Sono tante le offerte ricevute dal Principino che ha recentemente lasciato la Juventus. Il giocatore non rientrava nei piani bianconeri e ha rescisso il contratto. L’ormai ex numero 8 è libero di trovare una nuova squadra e inizierà molto presto una nuova avventura all’estero. Claudio non vuole giocare in Serie A con una maglia diversa da quella della Juventus ed è pronto ad accettare una nuova sfida all’estero. Il giocatore ha in mano l’offerta del Monaco, club che al momento appare in pole per il suo ingaggio, ma non è l’unica offerta ricevuto.

Marchisio a parametro zero fa gola a tantissimi club europei e nelle ultime ore si è aggiunto anche lo Zenit San Pietroburgo, allenato nel recente passato anche da Roberto Mancini, club di Javier Ribalta, ex capo scout della Juve. Si è parlato tanto del Monaco ma attenzione alle mosse dello Zenit. Nelle ultime ore, secondo La Gazzetta dello Sport, ci sarebbero stati dei contatti importanti tra Marchisio e la società di San Pietroburgo che in questa stagione giocherà in Europa League. Il giocatore vorrebbe la Champions, spera in un’offerta del PSG, ma l’ipotesi russa è concreta.