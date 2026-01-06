Maresca, dopo l’addio da allenatore del Chelsea, ha voluto salutare il club inglese attraverso questa lettera social. Le sue parole

“Lascia questo mondo un po’ meglio di come lo hai trovato”. Sceglie una celebre massima di Robert Baden-Powell, fondatore dello scautismo, Enzo Maresca per congedarsi definitivamente dal mondo Chelsea. Poche ore dopo l’ufficialità della separazione, l’allenatore italiano ha affidato ai propri profili social una lettera aperta rivolta a tifosi, giocatori e società. Un messaggio che trasuda orgoglio e la consapevolezza di aver compiuto la missione per cui era stato ingaggiato.

“Vado via con la pace interiore”

Il testo ripercorre le tappe di un viaggio iniziato in salita, dai preliminari di Conference League, e conclusosi con la bacheca di Stamford Bridge arricchita. “Vado via con la pace interiore di lasciare un club prestigioso come il Chelsea dove merita di essere”, scrive Maresca. Una rivendicazione netta dei risultati ottenuti sul campo: la qualificazione alla Champions League, la vittoria della Conference League e, soprattutto, il recente trionfo nel Mondiale per Club. Vittorie che, come sottolinea l’ex tecnico del Leicester, “porterò per sempre nel mio cuore”.

Il ringraziamento al “Popolo Chelsea”

Non manca il tributo alla componente emotiva dello stadio. Maresca ha voluto ringraziare tutto il “popolo Chelsea” per il sostegno ricevuto in questi 18 mesi, definito “fondamentale” per il raggiungimento degli obiettivi. Un pensiero speciale è stato dedicato allo spogliatoio: “Un grazie speciale a tutti i giocatori che mi hanno accompagnato in questo viaggio splendido”. Parole che testimoniano un legame solido con la squadra, nonostante l’epilogo del rapporto lavorativo.

L’augurio per il futuro

La lettera si chiude con signorilità, augurando a chi resta di “ottenere il massimo in questa seconda parte di stagione e in futuro”. Maresca lascia Londra a testa alta, con la valigia piena di coppe e la certezza di aver restituito al Chelsea lo status di grandezza che gli compete. Ora per i Blues inizia l’era Rosenior, ma il capitolo scritto dall’italiano resterà indelebile nella storia recente del club.