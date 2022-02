ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

Udinese, Marino: «Deulofeu professionista esemplare. Cioffi in linea». Le parole del dirigente dei bianconeri

Le parole di Pierpaolo Marino, direttore tecnico dell’Udinese, a Dazn, prima della partita contro il Milan:

«Il malumore dei giocatori che escono mi piace. Deulofeu l’ha manifestato in maniera corretta, è un professionista esemplare e per noi è un lusso. Non serve stimolarlo, sa trovare tutto quanto serve. Cioffi è perfettamente in linea anche se in credito con la fortuna. Nel periodo Covid abbiamo vinto 4-0 col Cagliari ed eravamo in perfetta forma, poi abbiamo giocato con l’Atalanta senza giocatori. Siamo sopra la zona salvezza anche con due partite in meno».