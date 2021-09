Udinese, Marino: «Beto mi ricorda Zapata, Soppy invece Davids»

Pierpaolo Marino, direttore dell’area tecnica dell’Udinese, ha parlato dei nuovi acquisti Beto e Soppy. Le sue parole

Pierpaolo Marino, direttore dell’area tecnica dell’Udinese, ha parlato nella conferenza stampa di presentazione di Soppy e Beto.

«Sono felicissimo di essere qui per dare il benvenuto a due giocatori di grande caratura e spessore che siamo riusciti a portare ad Udine. Mi riferisco a un terzino e a un attaccante che sicuramente sia adesso che in prospettiva faranno le fortune di questa squadra. Beto è un attaccante che seguivamo da tempo, l’esplosione è stata recente, ma lo abbiamo notato fin dalle sue apparizioni nelle categorie minori. E’ un attaccante moderno che nonostante il gran fisico è veloce, mi ricorda quei giocatori alla Zapata può dare strappi e davanti alla porta ha il senso del gol. Per quanto riguarda Soppy è veramente un ragazzo, ma con le caratteristiche di un giocatore fatto, può dare una mano subito, ma gli daremo tempo per inserirsi. Mi ricorda Davids».