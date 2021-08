Pierpaolo Marino fa il punto sul mercato dell’Udinese e dell’intera Serie A: ecco le parole sull’addio di Lukaku e Ronaldo

Pierpaolo Marino, direttore dell’area tecnica dell’Udinese, ha rilasciato alcune dichiarazioni a Sky Sport.

UDINESE – «Abbiamo uscite da fare per giocatori in esubero ma di valore. Tutti quelli che abbiamo presto comunque sono in grado di dare un grosso contributo nell’immediato ma in prospettiva dico Samardzic. Silvestri non sta facendo rimpiangere quel fenomeno di Musso».

LUKAKU – «È stata un’operazione finanziariamente importante per l’Inter. Perchè le ha permesso di fortificarsi da un punto di vista di bilancio e rinforzare la squadra come ha dimostrato in queste ultime due giornate di campionato Queste 4-5 operazioni hanno fatto il fatturato del mercato dell’anno scorso».

RONALDO – «Non me l’aspettavo. E’ sorprendente che se ne sia andato un giocatore “attempato”, portando comunque tanti soldi nelle casse della Juve».

OSCAR DEL MERCATO – «Lo dà sempre il campo, ma se devo pronunciarmi dico la Roma, che mi ha sorpreso, così come l’Inter. Quindi dico Marotta».