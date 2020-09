Marlon, visite mediche non superate al Fulham? La ricostruzione

Secondo fonti inglesi Marlon non avrebbe superato le visite mediche con il Fulham: la ricostruzione della vicenda

Secondo fonti inglesi Marlon non avrebbe superato le visite mediche con il Fulham. È la testata britannica The Athletic, che parla di test fisici non superati dal centrale di difesa brasiliano.

Secondo quanto appreso dalla nostra redazione, invece, l’affare potrebbe saltare per un mancato accordo tra i due club su pagamenti e cifre del trasferimento di Marlon. C’è ancora un piccolo spiraglio per la fumata bianca dell’affare ma il Fulham deve fare in fretta visto che mancano pochi giorni alla chiusura del mercato e il Sassuolo dovrà cercare un sostituto.