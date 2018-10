L’ultima settimana di Marotta alla Juve, poi sarà nel cda dell’Inter

Marotta all’Inter, questione di poco: l’ormai ex d. g. della Juventus tratta la risoluzione con i bianconeri, mentre Suning prepara il terreno per il nuovo cda nerazzurro

Ormai non ci sono quasi più dubbi: Beppe Marotta, nel giro probabilmente di qualche settimana (di certo entro la fine dell’anno) dovrebbe diventare il nuovo amministratore delegato dell’Inter. A rivelarlo stamane il Corriere della Sera, che ha fatto il punto della situazione in casa nerazzurra dopo la nomina a presidente di Steven Zhang. Il giovane imprenditore cinese avrebbe dato il via libera definitivo all’ormai ex direttore generale della Juventus, che in queste ore starebbe trattando proprio la definitiva risoluzione di contratto con i bianconeri accettando una cospicua riduzione della buonuscita per accorciare i tempi. Una volta dato l’addio alla Juve, entro la fine di questa settimana, Marotta sarà pronto ad entrare nel consiglio di amministrazione interista.

Un cda nerazzurro che, da qui a fine anno, potrebbe vedere anche qualche altro nome nuovo: con l’arrivo di Zhang alla presidenza, ci sarà un rimpasto significativo, anche se nell’immediato non sono comunque previsti cambi di assetto radicali rispetto ad inizio stagione. Prima ancora però ci sarà da trovare l’accordo definitivo per l’acquisto del 30% delle quote nerazzurre dell’ex presidente Erick Thohir da parte di Suning: mancherebbe l’accordo sulla cifra finale, anche se ormai non dovrebbero più esserci dubbi sulla conclusione con esito positivo dell’affare. A quel punto sarà la volta di Marotta e delle altre novità, in tempo magari per l’inizio del mercato di gennaio.