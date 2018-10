L’Inter pensa ai colpi del futuro. Modric e Tonali sempre nel mirino. Caccia anche ad Areola e a Martial, colpi a zero

L’Inter, da giugno prossimo, uscirà dal settlement agreement e avrà maggiore libertà d’azione sul calciomercato. I nerazzurri dunque non saranno più costretti a trattare l’acquisto di calciatori in prestito con diritto di riscatto ma naturalmente non sarà libera di spendere e spandere senza motivo e non batterà la strada del colpo da 80-100 milioni perché ritiene di avere un’ottima base da integrare con due-tre colpi da 25-30 milioni. Nessuna rivoluzione, ma ritocchi mirati per un processo costante. Tre colpi alla Nainggolan, per intenderci. I nerazzurri continuano a sognare Luka Modric. Il croato non sta giocando bene e in Spagna parlano di un addio certo a fine stagione e Marotta, che ha ottimi rapporti con il Real, potrebbe presentarsi con un grande colpo ma bisognerà capire quali siano i margini economici per chiudere il colpo.

Maggiore player trading vuol dire, dunque, mentalità aperta alla possibilità di vendere anche un big a fronte di grandi offerte. E poi particolare attenzione per i parametri zero ‘importanti’, come ad esempio de Vrij e Asamoah. L’Inter, proprio per questo motivo, segue il portiere del PSG Areola: l’estremo difensore non sa ancora se rinnovare o meno e sarebbero già stati avviati i primi contatti con Raiola. L’altro nome da monitorare in chiave nerazzurra è quello di Anthony Martial: il giocatore ha pochi mesi di contratto ma lo United ha una clausola per il rinnovo automatico ma il suo tempo a Old Trafford sembra essere finito. Attenzione anche a Sandro Tonali: il classe 2000 del Brescia piace tanto ai nerazzurri che lo hanno monitorato da vicino nell’ultimo match di campionato. Occhi anche su altri giovani promettenti come Nicolò Barella del Cagliari, ma anche sull’argentino Palacios del River Plate.