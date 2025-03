Marotta: «Abbiamo saputo trasformare le critiche in motivazioni; Atalanta? Il loro è un modello vincente» - Calcio News 24

Le parole di Beppe Marotta, presidente dell’Inter, prima del calcio d’inizio della partita dei nerazzurri contro l’Atalanta

Beppe Marotta ha parlato ai microfoni di DAZN prima del calcio d’inizio di Atalanta Inter. Di seguito le parole del presidente nerazzurro.

REAZIONE ALLE CRITICHE – «Nel momento in cui non c’è un risultato positivo, le critiche sono esasperate. Siamo professionisti, dobbiamo abituarci e trasformare le critiche in motivazioni. Rappresentiamo d’altronde una società blasonata e con obiettivi importanti».

SCONTRI DIRETTI – «Ripetersi è sempre più difficile che vincere il campionato. Il fatto di non aver vinto gli scontri diretti è un dato statistico, ma stasera conta l’approccio. E’ un esame, contro una squadra che merita la posizione che ha e che può lottare fino alla fine per lo scudetto».

MODELLO ATALANTA – «Il posizionamento dell’atalanta non è per caso, ma frutto di un modello vincente. Ricordiamo Verona e Cagliari, esperienze vincenti della nostra Italia di provincia che però non si sono ripetute a differenza dell’Atalanta. Ha un modello fatto di competenza e passione e ha una risposta vincente del pubblico».