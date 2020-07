Marotta: «Io via dall’Inter? Una fake news. Su Kumbulla ed Eriksen…»

Beppe Marotta ha parlato ai microfoni di Sky Sport nel pre partita di Hellas Verona-Inter: le parole dell’ad nerazzurro

Beppe Marotta ha parlato ai microfoni di Sky Sport nel pre partita di Hellas Verona-Inter. Queste le parole dell’ad nerazzurro.

SCONFITTA CON IL BOLOGNA – «Tanti rimpianti però dobbiamo mettere da parte la sconfitta e farne tesoro. Stasera dovremo ottenere il massimo risultato».

TURNOVER – «Il turnover è fisiologico visti i tanti impegni ravvicinati ed è giusto che Conte decida la migliore formazione da mettere in campo. Nell’arco della partita c’è tempo per tutti per risultare decisivi»

LAUTARO MARTINEZ – «Clausola scaduta? Questa cosa non ci distoglie dagli impegni, direi che ne abbiamo parlato fin troppo».

ERIKSEN – «Le aspettative erano e sono molte, ma è chiaro che venendo dall’estero ci potessero essere delle difficoltà. Conte sta facendo il massimo per inserirlo ma bisogna avere pazienza per non caricarlo di troppe responsabilità».

MAROTTA – «Io via dall’Inter? Assolutamente una fake news. Sto bene all’Inter e a Milano. Voglio togliermi parecchie soddisfazioni qui ottenendo dei bei risultati. Ci vuole pazienza e calma per raggiungere obiettivi importanti, noi stiamo crescendo di mese in mese. Oggi la società ha bisogno di stabilità e continuità».

KUMBULLA – «È un giocatore attenzionato da tanti club. Sono contento per lui perché è molto giovane, mi dispiace da italiano che abbia scelto un’altra Nazionale ma è uno dei talenti che il calcio italiano riesce ad annoverare. Dal punto di vista del valore calcistico è assolutamente interessante».

CAMPIONE – «Comprare un campione? Sono d’accordo che sia uno step di crescita nel creare una mentalità vincente, anche se non è facile farli venire. Una mentalità vincente si ottiene quando hai risultati, l’obiettivo principale è individuare campioni insieme a giovani di talento. Il campione già fatto rappresenta l’oggi».