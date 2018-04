Marotta: «Confermare Allegri? Oggi siamo concentrati su Juve-Napoli»

Le parole del direttore Marotta pochi minuti prima del fischio d’inizio di Juventus-Napoli, posticipo-Scudetto della giornata numero 34 del campionato di Serie A

Il dirigente della Juventus, Giuseppe Marotta, ha parlato ai microfoni di Premium Sport a pochi minuti dal fischio d’inizio del match contro il Napoli. Queste le sue parole: «Mancano ancora cinque partite, ci sono 15 punti in palio, oggi c’è una differenza di 4 punti. E’ importante offrire un’ottima prestazione da cui deve passare un risultato positivo. Dybala? Noi ci aspettiamo molto da tutti, Dybala è uno dei nostri ed è spesso sotto la lente dei critici. Il calcio è un gioco di squadra, non possiamo affidarci ad un solo giocatore. Noi ci affidiamo a tutti e 11 i titolari e a chi entrerà nel corso della partita. Abbiamo fiducia in Allegri».

Prosegue e conclude Marotta: «I risultati parlano a favore, non si può far altro che fare i complimenti e bisogna essere consci di poter essere protagonisti di questa partita importante. Confermare Allegri? Oggi siamo concentrati esclusivamente questa partita, conta il presente oggi. Per il futuro parleremo nelle prossime settimane e nei prossimi mesi. Un calciatore del Napoli che preferirei non fosse in campo? Non saprei chi nominare, Sarri ha avuto una grande capacità di valorizzare tutti i calciatori, anche se ha una rosa ristretta rispetto la nostra. E’ normale che fanno più paura son quelli che fanno più gol, quindi sopratutto gli attaccanti del Napoli, senza sottostimare gli altri. Juventus e Napoli hanno staccato nettamente la terza, la quarta e la quinta».