Beppe Marotta, amministratore delegato della Juventus, dice no alla presidenza del FIGC. Il dirigente resterà in bianconero

Beppe Marotta non sarà il nuovo presidente della FIGC. Alcuni club, ma anche il Coni e il Governo, stavano pensando al dirigente della Juventus come uomo forte della Federazione ma il dirigente bianconero ha declinato la proposta. Il nome di Marotta circolava negli ambienti calcistici da ormai diverse settimane e alcuni suoi colleghi avevano parlato pubblicamente della sua possibile candidatura, elogiandone le doti manageriali. Il calcio italiano dunque non ripartirà dall’ex Sampdoria.

E’ stato lo stesso dirigente della Juventus a chiudere definitivamente la questione ai microfoni di Sky Sport: «Sono contento e mi lusinga che alcuni presidenti, alcune società e alcuni dirigenti pensino a me per la guida della Federazione ma io sono alla Juventus e alla Juventus sto bene. Punto». Niente da fare dunque: l’amministratore delegato e direttore generale rimane alla Juve e non prenderà il posto del commissario Fabbricini.