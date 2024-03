Marotta ricorda Barone: «Piangiamo un grande dirigente»

Giuseppe Marotta, dirigente dell’Inter, ha ricordato l’ex direttore generale della Fiorentina Joe Barone dopo la sua morte avvenuta ieri pomeriggio. Ecco le dichiarazioni riportate ai microfoni di Radio Bruno.

JOE BARONE – «Bisogna ricordarlo per il suo attivismo e per il suo grande amore verso il calcio e verso la sua Fiorentina. Piangiamo un grande dirigente che sicuramente ha dato molto alla Fiorentina e al calcio italiano, e che avrebbe potuto fare ancora tanto. Il Viola Park è la dimostrazione del suo grande lavoro. In passato ho avuto degli scontri con lui a causa di alcuni pensieri divergenti, ma sempre e comunque per il bene del calcio che era ciò che interessava a entrambi»