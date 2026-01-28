Marotta sul mercato: «Non siamo in emergenza e non è facile migliorare la rosa. Diaby? Non vi nascondo quella cosa»

Il presidente e amministratore delegato dell’Inter, Beppe Marotta, ha detto la sua sul mercato nel prepartita del match col Borussia Dortmund

Intervenuto ai microfoni di Sky Sport nel prepartita di Borussia Dortmund, il presidente nerazzurro Beppe Marotta ha risposto così alle domande relative al calciomercato.

PAROLE – «Intanto la gara di stasera conta per la prestazione che dobbiamo offrire stasera per avere maggiore fiducia nel proseguo della stagione. Molto difficile arrivare agli ottavi diretti, ci dobbiamo preparare a fare i playoff. Questo è un dato di fatto. Mercato? Dobbiamo fare due considerazioni. Non siamo in una condizione di emergenza e eventuali arrivi devono obbligatoriamente migliorare la rosa e questo non è facile. Nessuna preclusione ad investimenti, Ausilio e Baccin stanno sondando e vediamo cosa succede. Sottolineo però la grande competitività di questo gruppo. Diaby? Non nascondo che esista anche questa ipotesi ma al momento è molto remota perchè è un giocatore molto importante per la squadra di appartenenza. Le percentuali sono minime ma siamo tranquilli e vediamo cosa succede nei prossimi giorni. Ho fatto anche io la riflessione sul processo involutivo delle italiane in Europa rispetto allo scorso anno. Ricordiamo che contano anche le altre italiane nelle altre competizioni. Vediamo questa giornata come ci riserva ma la fotografia è molto nitida e chiara: la fa da padrone il calcio inglese, poi il Bayern Monaco, le due spagnole e il PSG. Il calcio italiano è in involuzione e in difficoltà. Dobbiamo solo sperare di fare belle partite».

