Marotta via dall’Inter? Bufala dei ‘lotitiani’: il motivo

Scontro tra Marotta e Lotito. La fake news sulle dimissioni dell’ad dell’Inter e i retroscena: le ultimissime

Nei giorni scorsi è circolata una notizia che non ha trovata conferme: ‘Beppe Marotta stressato, rimpiange i giorni felici alla Juventus e pensa alle dimissioni’. Notizia priva di fondamento. La Repubblica torna sull’argomento e spiega: la fake news è stata messa in giro dai cosiddetti ‘lotitiani’.

E’ in gioco una poltrona in Consiglio di Lega e per Lotito deve sedersi in Assemblea solo chi mette i soldi nel club, quindi non un ad come Marotta prototipo del dirigente per conto di altri. Il presidente della Lazio vorrebbe Setti, le big spingono per De Laurentiis. L’Inter in questo momento ha due posti (Marotta e Antonello) e almeno uno dei due sarà rimpiazzato, probabilmente Antonello. I lotitiani invece sognano un board di soli presidenti.