Marsiglia Atalanta, primo appuntamento con la storia europea

Tutto pronto per Marsiglia Atalanta: primo atto di una semifinale sognando Dublino e un posto importante nella storia

Marsiglia Atalanta si può definire il punto più alto della storia nerazzurra, in un contesto dove esiste una prima volta per tutto. La prima semifinale europea per la Dea dal 1988, ritornata ad essere citata dopo l’impresa di Liverpool, la prima volta di ritrovarsi nella situazione di portare a casa una coppa europea anche se quest’ultimo traguardo è speculare con quello dei francesi.

Prima volta anche per il Marsiglia, provare a portare a casa l’Europa League dove la mancanza di una coppa europea si sente dal 1993 quando ad alzarla fu un certo Sauzeé che l’anno dopo finì proprio a Bergamo scendendo subito in Serie B. Squadra che ad oggi, per quanto sia stata una stagione difficile, nutre un buon credito tra le mura amiche non avendo mai perso.

A casa degli altri però l‘Atalanta ha saputo stravolgere i pronostici e di essere sulla carta l’underdog che si è fatto le ossa sulle esperienze precedenti, ma che sta tenendo saldamente tre piedi in tre scarpe a pieno regime. Un passo alla volta, una partita alla volta, una competizione alla volta, per quanto Gasperini sottolinei l’importanza del trofeo europeo.

Squadra concentrata, consapevole dei propri mezzi, abituata a certi palcoscenici (come dice Pasalic) e che non mancherà di sfornare una prestazione importante: la prima tappa di 180 minuti complessivi, destinati a rimanere nella storia di giocatori, dirigenti, la città di Bergamo e di quei quasi 3mila tifosi presenti al Vélodrome.