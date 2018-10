Marsiglia forte su Benatia: la Juve lo rimpiazza con Andersen o Milenkovic?

Potrebbe essere l’ultima stagione in bianconero per Medhi Benatia: il Marsiglia vuole il marocchino e la Juve pensa già al sostituto

Ultima stagione per Medhi Benatia alla Juve? Possibile. Il difensore marocchino è seguito da tempo dal Marsiglia di Rudi Garcia che già l’ha allenato ai tempi della Roma. Il tecnico francese ritiene Benatia un difensore di livello che potrebbe innalzare ulteriormente la qualità della retroguardia marsigliese e per questo motivo i contatti con i bianconeri sono già stati avviati. La Juve, ovviamente, non si farà trovare impreparata e studia le possibile alternative per rimpiazzare il marocchino.

Sotto osservazione ci sono il danese Andersen della Sampdoria e il serbo Milenkovic della Fiorentina in Italia, mentre all’estero piacciono l’olandese de Ligt (Ajax) e il 25enne croato Mitrovic (Bruges). Quest’ultimo ha gli stessi agenti di Mandzukic ed è sotto contratto fino a giugno 2022 col club belga. La concorrenza sia per Andersen che Milenkovic è agguerrita, soprattuto all’estero, ma la Juve spera di poter sfruttare la corsia preferenziale con il club blucerchiato per arrivare ad Andersen che in Liguria lo hanno già eletto come degno successore di Skriniar.