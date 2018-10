Sarà uno dei pezzi pregiati del prossimo calciomercato estivo: Matthijs De Ligt è pronto a lasciare l’Ajax

Abbina la sua giovanissima età a una grande leadership e tecnica. Fin qui ha bruciato ogni tappa della sua carriera, dimostrandosi sempre qualcosa in più rispetto ai suoi coetanei. La sua precocità lo ha portato in pochi mesi ad essere considerato uno dei migliori talenti difensivi al mondo. E ora, ad appena 18 anni, Matthijs De Ligt è pronto ad approdare in una big del calcio europeo, su indicazione di Raiola. Tante sono le squadre che vorrebbero acquistare il giovane difensore olandese, in prima fila ovviamente c’è la Juve. In estate i bianconeri hanno valutato in maniera concreta il colpo de Ligt, tanto che il giovane era stato a Torino per visitare le strutture del club.

L’amore per il difensore non è diminuito tanto che Paratici pensa ancora a lui per sostituire un partente Benatia in una delle prossime finestre di mercato. Ma deve fare attenzione perchè il Barcellona sembra intenzionato a stringere i tempi per Matthijs, considerato l’erede naturale di Piquè. Ma un esperto agente come Mino Raiola sa che l’acquisto di De Ligt è ambito da tante squadre. Come riporta calciomercato.com è per questo che l’ha proposto anche a Milan e Roma, trovando un’apertura di massima. Perchè de Ligt, a dispetto dei suoi 18 anni, ha una costanza di rendimento impressionante. La Juventus è avvisata, adesso per de Ligt c’è la fila.