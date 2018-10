Marsiglia-Lazio: scontri tra tifosi prima della sfida, due feriti

Scontri a Marsiglia tra le tifoserie prima della gara contro la Lazio. Il bilancio è di due feriti, tra cui uno accoltellato durante i tafferugli

Stasera torna l’Europa League per la terza giornata della fase a gironi. Tra le gare in programma in serata alle 21 c’è anche quella tra Marsiglia e Lazio che si sfideranno al Velodrome per cercare di approdare ai sedicesimi di finale della competizione. Dopo quelli registratisi a Roma in occasione della sfida tra Roma e Cska Mosca anche questa notte, nella città francese che ospiterà il match, si sono registrati diversi scontri tra le tifoserie nella zona del Porto Vecchio.

Secondo quanto riferito dal quotidiano francese La Provence, i tafferugli avrebbero coinvolto circa un ottantina di persone e sono stati sedati dall’intervento della Polizia, la quale si è servita anche dei gas lacrimogeni. Il bilancio degli scontri tra gli ultras è di due tifosi feriti, di cui uno francese accoltellato. Entrambi sono stati trasportati in ospedale, ma non sembrerebbero in gravi condizioni.