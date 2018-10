Roma-CSKA Mosca: scontri tra tifoserie come nel 2014, accoltellato tifoso

Come successo nel settembre del 2014, le tifoserie di Roma e CSKA Mosca si sono scontrate prima della sfida di Champions League

La triste storia degli scontri in occasione di una partita di calcio ieri si è ripetuta nuovamente. A Roma per la sfida di Champions League tra i giallorossi ed Il CSKA Mosca si sono registrati ancora risse tra tifoserie con il bilancio di tre feriti, tra cui un sostenitore russo accoltellato. Fortunatamente quest’ultimi hanno riportato qualche contusione rimediata durante le colluttazioni, mentre il supporter accoltellato è stato colpito superficialmente senza gravi conseguenze.

Gli scontri sono avvenuti all’altezza di ponte Duca d’Aosta e piazza Mancini come già successo nel settembre 2014 quando le due tifoserie si scontrarono, ma con un bilancio notevolmente più drammatico: 19 feriti e 8 ultrà tratti in arresto dalle forze dell’ordine. Proprio per questo motivo le forze dell’ordine erano preparate ad eventuali risse ed hanno sedato gli accenni di guerriglia con idranti e cariche. Gli investigatori hanno successivamente identificato 18 tifosi, di cui 17 giallorossi ed 1 russo.