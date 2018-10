Marsiglia-PSG 0-0, risultato e cronaca in diretta live

Marsiglia-PSG, 11ª giornata Ligue 1 2018/2019: cronaca in diretta live con formazioni ufficiali, risultato, pagelle, tabellino e sintesi

L’11ª giornata di Ligue 1 si chiude con ‘Le Classique’, il ‘Classico’ di Francia che mette di fronte al Velodrome l’Olympique Marsiglia di Rudi Garcia e il PSG di Thomas Tuchel, dominatore fino a questo momento del massimo campionato francese. L’OM è al 4° posto in classifica, con 19 punti frutto di 6 vittorie, un pareggio e 3 sconfitte, mentre i parigini sono a punteggio pieno con 30 punti conquistati in 10 giornate, e se dovessero vincere ancora eguaglierebbero il record della miglior partenza di una squadra nei 5 più importanti campionati europei stabilito dal Tottenham nella stagione 1960-61. Tra pochi minuti la diretta live della partita.

Marsiglia-PSG 0-0: diretta live e sintesi

8′ – Pallone velenoso messo in area dalla destra da Payet, Meunier è ben appostato e dopo aver intercettato la sfera rilancia la manovra dei parigini.

6′ – Grande agonismo sul terreno di gioco del Velodrome, il Marsiglia ricorre al fallo tattico quando non riesce a fermare gli avversari con le buone.

3′ – Subito ritmi di gioco elevati, il PSG prova a impostare il suo gioco, ma il Marsiglia è tutto schierato dietro la linea della palla e concede pochi spazi.

1′ – INIZIA IL CLASSICO DI FRANCIA!

I giocatori delle due squadre stanno per fare il loro ingresso in campo al Velodrome. Tutto pronto per il fischio d’inizio de ‘Le Classique’ fra l’Olympique Marsiglia di Rudi Garcia e il PSG di Tomas Tuchel, dominatore finora del massimo campionato francese.



Marsiglia-PSG: formazioni ufficiali

MARSIGLIA (4-3-3) – Mandanda; Sarr, Rami, Kamara, Amavi; Sanson, Strootman, Luiz Gustavo; Thauvin, Ocampos, Payet

PSG (3-4-3) – Areola; Marquinhos, Kehrer, Nsoki; Meunier, Draxler, Verratti, Bernat; Di Maria, Choupo-Moting, Neymar

Marsiglia-PSG: probabili formazioni e pre-partita

Formazione tipo per Rudi Garcia, che conferma a livello tattico il 4-2-3-1. Davanti al portiere Mandanda, la linea difensiva dovrebbe essere composta da Sarr e Sakai sulle corsie laterali, e dalla coppia centrale composta da Rami e Kamara. Sulla mediana agiranno il brasiliano Luiz Gustavo e l’olandese Strootman. Davanti ci sarà il rientro di Thauvin sulla trequarti dopo l’infortunio. Con lui Payet e Ocampos, che supporteranno l’unica punta, il greco Mitroglu.

Qualche assenza pesante per Thomas Tuchel in difesa: l’ex tecnico del Borussia Dortmund dovrà infatti rinunciare al giovane Kimpembe per squalifica e a Thiago Silva per infortunio. Ancora assenti per problemi fisici anche i terzini Dani Alves e Kurzawa, davanti a Buffon sarà arretrato Marquinhos, che affiancherà Kehrer al centro. I terzini saranno Meunier a destra e Bernat a sinistra, mentre in mediana Rabiot agirà accanto a Verratti. In attacco le tre stelle Mbappé, Neymar e Di Maria giocheranno alle spalle del centravanti Cavani.

MARSIGLIA (4-2-3-1): Mandanda; Sarr, Rami, Kamara, Sakai; Luiz Gustavo, Strootman; Thauvin, Payet, Ocampos; Mitroglu. A disposizione: Pelé, Caleta-Car, Abdennour, Amavi, Sanson, Germain, Radonjic. Allenatore: Rudi Garcia

PSG (4-2-3-1): Buffon; Meunier, Marquinhos, Kehrer, Bernat; Rabiot, Verratti; Mbappé, Neymar, Di Maria, Cavani. A disposizione: Areola, N’Soki, Nkunku, Draxler, Choupo-Mouting, Diaby, Weah. Allenatore: Thomas Tuchel

Marsiglia-PSG: i precedenti del match

Olympique Marsiglia e PSG si sono affrontate complessivamente 64 volte nella storia della Ligue 1. I parigini conducono a livello statistico con 24 vittorie, 17 pareggi e 23 sconfitte. L’OM però prevale nelle sfide casalinghe, con 16 successi, 8 pareggi e 8 sconfitte. Tuttavia il Marsiglia non ha vinto nessuna delle ultime 13 partite giocate nel massimo campionato francese contro i parigini, rimediando 3 pareggi e 10 ko. In 12 di queste gare il PSG è riuscito a segnare 2 o più gol agli storici rivali.

Marsiglia-PSG: l’arbitro del match

Sarà il trentacinquenne Benoit Bastien a dirigere ‘Le Classique’, il ‘Classico’ di Francia fra Olympique Marsiglia e PSG. Il direttore di gara francese ha arbitrato 19 volte in Ligue 1 entrambe le squadre. Il bilancio è negativo con l’OM (4 vittorie, 7 pareggi e 8 sconfitte), mentre è decisamente positivo con i parigini, che con lui non hanno mai perso nel massimo campionato francese: 15 vittorie e 4 pareggi nei precedenti.

Marsiglia-PSG Streaming: dove vederla in tv

Marsiglia-PSG sarà trasmessa a partire dalle ore 21 in diretta streaming per pc, smartphone, tablet, smart tv e console su tutti i device compatibili tramite app DAZN, gratuitamente per gli abbonati Mediaset Premium e a pagamento per quelli Sky Sport (anche in tv attraverso decoder Sky Q per tutti coloro che hanno acquistato il ticket aggiuntivo), ma sempre tramite app DAZN. Ecco una lista dei siti per vedere le partite in diretta: Stream HD Calcio.