Martial è il sogno di Ausilio: l’Inter tenta il colpo a zero

L’Inter è sulle tracce di Anthony Martial. Il giocatore del Manchester United è in scadenza e può andare via a parametro zero

Anthony Martial potrebbe essere il nuovo colpo a parametro zero dell’Inter. Il club nerazzurro ha pescato dal mercato dei parametri zero nell’ultima stagione, portando a casa giocatori importanti come Stefan de Vrij e Kwadwo Asamoah, due elementi che si sono già ritagliati uno spazio importante nella formazione allenata da Luciano Spalletti. L’Inter, secondo Tuttosport, potrebbe mettere a segno un altro importante colpo a costo zero, andando a strappare Anthony Martial alla concorrenza e al Manchester United.

L’esterno d’attacco francese classe ’95 sembrava dover diventare il nuovo Henry ma non ha mantenuto, del tutto, le promesse. Il giocatore non ha un buon rapporto con Mourinho ed è pronto ad andare via a parametro zero. Il suo contratto scadrà a fine stagione e nonostante la volontà del club, che gli ha offerto un importante rinnovo, ci sono buone possibilità per un addio. L’Inter si è fiondata sull’esterno d’attacco francese e potrebbe rinforzare il roster offensivo di Spalletti con un elemento importante: l’esterno del Manchester United a costo zero perché a scadenza è il sogno di Piero Ausilio che ci sta provando.