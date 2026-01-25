Massara annuncia: «Tsimikas? C’è un dialogo col Liverpool, su Carrasco e gli altri nomi per il mercato vi rispondo così»

Il direttore sportivo della Roma, Frederic Massara, ha voluto dire la sua poco prima dell’inizio del match di campionato contro il Milan

Intervenuto ai microfoni di Dazn nel prepartita di Roma Milan, il direttore sportivo dei giallorossi, Frederic Massara, ha risposto così su alcuni temi di mercato.

PAROLE – «Sono tutte situazioni in evoluzioni. Per Tsimikas c’è un dialogo con il Liverpool e vedremo come si evolve la situazione. È vero per Carrasco è difficile anticipare questi rientri dall’Arabia, soprattutto a gennaio. Vedremo in questa settimana se ci sono soluzioni per rinforzare l’organico che è già competitivo. Eravamo tutti felici a Torino: non solo per i nuovi arrivi ma in generale da tutta la squadra che ha fatto una partita di livello. Noi dobbiamo lavorare per cercare di mettere nelle migliori condizioni l’allenatore e i giocatori. Era molto felice ma lo eravamo tutti. Siamo proiettati su questa gara che non vediamo l’ora di giocare».

Ultime Notizie Serie A: tutte le novità del giorno sul massimo campionato italiano