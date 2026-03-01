Connect with us
Massara prima di Roma Juve: «Stiamo parlando con Cristante e Mancini per i rinnovi, sugli scontri diretti dico questo»

3 ore ago

Il direttore sportivo della Roma, Frederic Massara, ha voluto dire la sua poco prima dell’inizio del match di campionato contro la Juve

Intervenuto nel corso del prepartita di Roma Juve, il direttore sportivo dei giallorossi Frederic Massara si è espresso così presentando il big match della 27^ giornata di Serie A 2025/26. Queste le sue dichiarazioni ai microfoni di Dazn.

SITUAZIONE RINNOVI – «Siamo in contatto con tutti gli agenti dei calciatori e stiamo parlando in generale. Non ci sono sviluppi particolari in questo momento, siamo concentrati sulla fine del campionato».

CRISTANTE E MANCINI – «Stiamo parlando, ma scadono nel 2027 e c’è tempo. Quando ci saranno novità lo diremo».

PARTITA – «Il mister ha preparato questa partita in questo modo ma non cambierà l’atteggiamento della squadra. Gasperini ha dato un’impronta a questa squadra e sarà così anche questa sera a prescindere dagli interpreti».

SCONTRO DIRETTO – «Non sono mai mancate le prestazioni anche quando non sono arrivati i punti, questa sera sarebbe un bel momento anche per fare un salto di qualità in questo senso. Stasera sarà una bella partita in una cornice bellissima».

