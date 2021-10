Mauro su Allegri: «Ha fatto sembrare un fenomeno Caprari»

In un’intervista Massimo Mauro critica le scelte fatte da Allegri con la Juventus

In un’intervista rilasciata alla Gazzetta dello Sport, Massimo Mauro ha criticato le scelte fatte da Allegri con la Juventus. Ecco le sue parole.

GIOCARE BASSI – «Allegri s’è conquistato la credibilità con i trofei e ha dimostrato in passato di saper imporre il proprio gioco, cosa che adesso non sta facendo. Se hai Careca e Ronaldo il fenomeno è giusto dare campo agli avversari, ma con Dybala e Morata no. I risultati dimostrano che così non funziona. Oggi Caprari sembrava un fenomeno, Morata così non fa paura a nessuno