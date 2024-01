Marco Materazzi: «Scudetto, nessuna similitudine: Inter-Atalanta non sarà Bologna-Inter di 2 anni fa»

Marco Materazzi, ex difensore dell’Inter, ha parlato a La Gazzetta dello Sport dell’Inter e della sfida scudetto con la Juve

Inizia il girone di ritorno e nella lotta scudetto si fanno i conti. Marco Materazzi interviene su La Gazzetta dello Sport parlando del testa a testa tra Inter e Juventus.

QUANTO VALE IL +2 DELL’INTER – «Credo valga zero, non cambiano i ragionamenti. L’Inter vuole vincere lo scudetto e sa che anche la Juventus vuole farlo. Lasciamo stare quel che dice Allegri e i discorsi sul quarto posto…».

LA JUVE DICE CHE NON PUNTA ALLO SCUDETTO – «Ma è un gioco facilmente comprensibile e confutabile. Se io fossi un calciatore della Juventus, nello spogliatoio penserei di poter vincere il campionato. E quello è il loro obiettivo».

MAROTTA NERVOSO – «Ma proprio no. Guardi, se c’è uno calmo, è lui. Non fa mai cose avventate, non è il tipo: sa quel che fa e quel che dice».

PESA SE L’INTER ARRIVERA’ DIETRO ALLO SCONTRO DIRETTO – «Non credo. E non vedo similitudini rispetto a due anni fa, con il recupero col Bologna. Perché stavolta si giocherà in casa. Perché anche l’Atalanta ha le coppe. E perché magari quella partita potrà essere sfruttata per tornare in testa o per allungare»