Sassuolo Roma, aspettando il match sentite cosa ha detto l'ex Matic sulla gara - Calcio News 24

Matic ha parlato così prima di quella che sarà Sassuolo Roma. Le dichiarazioni del grande ex

Nemanja Matić, centrocampista del Sassuolo, ha parlato con DAZN prima della sfida contro la Roma, sottolineando l’importanza emotiva di affrontare la sua ex squadra.

«A Roma ho lasciato tanti amici e oggi è sempre bello ritrovarli da avversario», ha dichiarato.

«Le motivazioni per giocare a calcio sono sempre fondamentali, e oggi ne ho davvero tante», ha aggiunto.

Matić ha vestito la maglia giallorossa per diverse stagioni, diventando un punto di riferimento sia in campo che nello spogliatoio.

Il suo trasferimento al Sassuolo rappresenta un nuovo capitolo della sua carriera, ma l’affetto per la Roma rimane intatto.

La sfida contro la sua ex squadra è quindi un’occasione speciale, carica di emozioni e significati.

Il centrocampista serbo ha sempre dimostrato grande professionalità e dedizione, caratteristiche che lo hanno reso un giocatore rispettato e amato dai tifosi.

Anche se oggi indossa la maglia del Sassuolo, l’affetto per la Roma e per i suoi ex compagni di squadra è evidente.

La partita di oggi rappresenta una sfida importante, ma anche un’opportunità per celebrare i legami e le esperienze condivise in passato.

In conclusione, l’intervista di Matić con DAZN evidenzia l’importanza delle motivazioni personali e dei legami affettivi nel mondo del calcio.

Anche quando si cambia squadra, i ricordi e le amicizie rimangono, e influenzano il modo in cui un giocatore affronta le nuove sfide.

