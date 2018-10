La FIGC fa 120 anni. Mattarella: «Spero nel Mondiale nel 2022»

La Nazionale e la FIGC dal presidente Mattarella. Ecco le sue parole agli azzurri durante la cerimonia: le ultimissime

L’Italia ha battuto la Polonia strappando la salvezza nella Nations League e tenendo aperta una fiammella per il primo posto, gli azzurri sono stati ricevuti al Quirinale dal Presidente della Repubblica Sergio Mattarella non per la vittoria di ieri ma per 120 anni della FIGC. Grandi ospiti davanti al Presidente della Repubblica. Presenti, fra gli altri il presidente UEFA Aleksander Ceferin, il numero uno del CONI Giovanni Malagò, il membro aggiuntivo della UEFA nel Consiglio della FIFA Evelina Christillin.

Presenti anche i vertici della FIGC al completo il commissario straordinario Roberto Fabbricini, i vice commissari Angelo Clarizia e Alessandro Costacurta e il candidato unico alla presidenza Gabriele Gravina e, fra gli altri, anche Gigi Buffon e Dino Zoff. Mattarella ha lanciato un bel messaggio per la Nazionale: «Spero che nel 2022, quello che sarà il mio successore, possa festeggiare la vittoria del Mondiale come Pertini nell’82’ e come Napolitano nel 2006. Vedere l’Italia di Mancini ieri mi ha dato molta soddisfazione: penso sia un traguardo raggiungibile».