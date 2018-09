L’allenatore del Toro, Walter Mazzarri, ha parlato alla vigilia della delicata sfida in casa dell’Atalanta, valida per il sesto turno di Serie A

Alla vigilia di Atalanta-Torino, l’allenatore granata Walter Mazzarri ha presentato la sfida di Bergamo, valida per il sesto turno di Serie A: «Andiamo su un campo difficile, con un pubblico caldo, l’ultima loro prova contro il Milan ci basta per capire come stiano. Cercheremo di fare una partita all’altezza della situazione – le parole rilasciate a Torino Channel – L’Atalanta è una squadra che gioca a memoria, con giocatori che possono fare la differenza come Zapata e Gomez. Sono forti fisicamente e possono frci male se perdiamo palla. Dopo la sconfitta col Napoli c’è stata un’assunzione di responsabilità collettiva, ora si volta pagina».

Mazzarri ha poi proseguito sui singoli e il turnover: «E’ possibilissimo già da domani e contro il Chievo, quando si giocano tante partite ravvicinate, soprattutto a inizio stagione e col caldo, si perdono energie fisiche e nervose. Iago Falque resterà fuori, mentre Soriano e De Silvestri sono recuperati, ma non so ancora se potranno giocare dal primo minuto. Devo parlare con i giocatori e mettere in campo la miglior formazione da un punto di vista tattico seguendo le mie sensazioni. Domani potrebbero scendere in campo Aina, Bremer, Lukic, Djidji. Soprattutto in difesa dobbiamo andare coi piedi di piombo a schierare ragazzi nuovi e giovani perchè il minimo errore lo paghi, ma loro hanno imparato in fretta e lo vedremo».