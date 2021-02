Sandro Mazzola, ex fantasista dell’Inter, ha parlato dell’attuale momento vissuto dal club nerazzurro. Il suo giudizio su Lukaku e Lautaro

Intervenuto nel corso del podcast de La Gazzetta dello Sport, Sandro Mazzola, ex fantasista dell’Inter ha parlato della coppia offensiva nerazzurra Lautaro e Laukaku: «Sono già nella storia? Eh, bella domanda… Più che rispondere le proporrei una cosa anche strana, considerando che ho giocato spesso come unica punta: io mi piazzo al centro con loro sugli esterni, pronti ad accentrarsi. Come tridente non sarebbe male, che ne pensa? (Ride, ndr). Prima di considerarli veramente al top aspetterei ancora un pochino: di certo sono entrambi degli attaccanti validi, la formula di Conte sta funzionando».

DOVE DEVE MIGLIORARE LAUTARO – «Direi nella continuità: per esempio, quando sbaglia un tiro o un passaggio si mette in un angolino e non lo vedi per un po’. Forse perché si demoralizza, non dovrebbe. In ogni caso, mi piace».



IL DESTRO DI LUKAKU – «Sarebbe meglio se lo usasse quasi come il sinistro, ma è impossibile… È come se avessimo chiesto a Corso, il Dio del mancino, di usare solo l’altro piede: lasciamo tutto così, che va bene…».

SCUDETTO – «Ho in mano il telefono, dovrei appoggiarlo da qualche parte per toccare ferro…».