Kylian Mbappè potrebbe essere ad un bivio della sua carriera: il fuoriclasse del Paris Saint Germain corteggiato dal Real Madrid

Kylian Mbappè è senza alcun dubbio il calciatore più ambito a livello europeo per quanto già fatto vedere nella sua giovane carriera e per la sua età. AS lancia l’indiscrezione sul suo futuro.

Come riportato dal quotidiano spagnolo, non sarebbe scontato il suo rinnovo con il Paris Saint Germain: alla base ci sarebbe il corteggiamento del Real Madrid che potrebbe puntare su di lui sostituendo Hazard e trovando così, finalmente, l’erede di Cristiano Ronaldo.