Mbappe PSG, la vicenda si è conclusa con la sentenza odierna? Il club francese condannato a pagare una cifra economica importante

Mbappe PSG, l’attaccante del Real Madrid dovrà ricevere una somma di 61 milioni di euro dal suo ex club per stipendi e bonus non corrisposti

La vicenda legale tra Mbappé e il Paris Saint-Germain ha raggiunto un punto di svolta destinato a fare storia nel mondo del calcio. Il Tribunale del lavoro di Parigi (Prud’hommes) ha emesso una sentenza chiara e definitiva, condannando il club parigino a versare a Kylian Mbappé la somma di 61 milioni di euro per stipendi e bonus non corrisposti dopo la scadenza del contratto nell’estate del 2024. La decisione rappresenta una vittoria significativa per il fuoriclasse francese, oggi protagonista al Real Madrid, che vede riconosciuti i propri diritti maturati durante gli ultimi diciotto mesi della sua esperienza parigina.

Il verdetto del tribunale, composto in modo paritario da rappresentanti dei lavoratori e dei datori di lavoro, è stato netto e prevede l’esecuzione provvisoria immediata. Ciò significa che il PSG dovrà saldare immediatamente il debito, senza possibilità di sospendere il pagamento in attesa di eventuali appelli. Una decisione che mette pressione sulla società, guidata da Nasser Al-Khelaïfi, e che segna un colpo pesante dal punto di vista economico e d’immagine. Al contempo, il tribunale ha respinto la richiesta tecnica di Mbappé di riqualificare i contratti a termine in contratti a tempo indeterminato, mentre la contro-richiesta del PSG, pari a 440 milioni di euro, è stata rigettata integralmente, rafforzando la posizione dell’attaccante.

La reazione del team legale di Mbappé è stata immediata e decisa. Gli avvocati Frédérique Cassereau e Delphine Verheyden, all’uscita dall’aula, hanno sottolineato che il giocatore ha sempre rispettato scrupolosamente gli obblighi contrattuali e sportivi per sette anni, evitando lo scontro legale fino a ottenere quanto gli spettava. In una nota ufficiale, la difesa ha ribadito che la vicenda riguarda il recupero di somme maturate durante diciotto mesi di prestazioni professionali, e che la sentenza segna un principio importante: il calcio non è una zona fuori dalla legge.

Dal punto di vista del PSG, la società sta valutando attentamente le opzioni legali, incluso un eventuale ricorso. Tuttavia, il colpo d’immagine e l’impatto economico della sentenza Mbappé PSG sono già evidenti. La cifra da versare – 61 milioni di euro – e la sconfitta totale della contro-richiesta pongono il club francese in una posizione delicata, sottolineando come anche i club più potenti non possano sottrarsi ai propri obblighi contrattuali.

Questa vicenda segna un precedente importante per il mondo del calcio, rafforzando i diritti dei giocatori e ricordando a tutti i club che gli accordi contrattuali devono essere rispettati in modo rigoroso.