Mbappe, il rinnovo diventa affare di stato, Macron lo spinge a restare

Il rinnovo di Kylian Mbappe è diventato un affare di stato su cui anche il presidente della repubblica francese è intervenuto

Tiene banco a Parigi il rinnovo di Kylian Mbappe, sempre in dubbio se restare col PSG o accettare la corte del Real Madrid. Sulla vicenda interviene anche Emmanuel Macron, presidente della repubblica francese durante un discorso pubblico durante la campagna elettorale per i ballottaggi:

«Purtroppo non si può discutere di un trasferimento di Kylian Mbappé all’OM. Se fosse stato disposto a trasferirsi a Marsiglia, avrei combattuto per farlo accadere, ma non è possibile (ride). Quindi è meglio lottare affinché resti in Ligue 1 perché è un grande giocatore»