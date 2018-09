Il presidente della Juventus sogna l’acquisto di un nuovo Ronaldo ma più giovane. Le indicazioni sembrano portare a Mbappé

Il nuovo sogno di mercato della Juventus è Kylian Mbappé? L’attaccante classe 1998 del Paris Saint Germain, arrivato lo scorso anno a Parigi per 180 milioni di euro è il grande sogno di mercato bianconero. Il presidente Andrea Agnelli ha parlato dei piani futuri bianconeri al Financial Times e ha parlato dell’acquisto di un nuovo Ronaldo ma più giovane: «Dobbiamo metterci nelle condizioni di prendere il prossimo Cristiano Ronaldo, ma questa volta di prenderlo a 25 anni». L’identikit, secondo Tuttosport, porta al campione del mondo francese.

Il classe ’98 ha stupito il mondo e si appresta a diventare uno dei calciatori più forti della sua era. Il giovane attaccante francese del PSG potrebbe essere il prossimo top player della Juventus. Mbappé infatti sembra essere l’unico top player con meno di 25 anni a ricordare come potenza e forza Cristiano Ronaldo. La Juve, che grazie all’arrivo di CR7 vuole crescere in ambito sportivo ma soprattutto in ambito economico per poter competere con le big europee e per potersi permettere ingaggi al top, magari come i 31 milioni concessi a Ronaldo, può continuare a sognare. I bianconeri, in futuro, sognano un colpo importante, un colpo alla Ronaldo: occhio a Mbappé.