Mercato Atalanta, il Napoli all’assalto per Sulemana: è testa a testa con la Roma! Il suo futuro dipenderà da Lookman: ecco perché

Mercato Atalanta, il Napoli all’assalto per Sulemana: è testa a testa con la Roma! Il suo futuro dipenderà da Lookman: l’intreccio tra i due attaccanti

Il Napoli accelera le operazioni per regalare un nuovo esterno offensivo alla rosa. Il direttore sportivo Giovanni Manna ha individuato in Kamaldeen Sulemana la priorità assoluta di queste ultime ore di mercato. Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio, il club partenopeo ha presentato all’Atalanta una prima proposta ufficiale basata su un prestito oneroso con diritto di riscatto. L’obiettivo degli Azzurri è anticipare la forte concorrenza della Roma, che ha messo sul piatto una formula economica praticamente identica per assicurarsi l’ex talento del Southampton.

L’operazione, tuttavia, è bloccata da un delicato intreccio di mercato interno a Zingonia. Il via libera alla cessione del velocissimo laterale ghanese è strettamente legato al futuro di Ademola Lookman. Il Fenerbahçe è tornato con insistenza sull’attaccante nigeriano e i Bergamaschi, prima di privarsi di un’alternativa come Sulemana, vogliono capire se dalla Turchia arriverà un’offerta irrinunciabile per il loro titolare. La corsa tra Napoli e Roma resta aperta, ma il semaforo verde è nelle mani della Dea.

