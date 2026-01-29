Connect with us

Calciomercato

Mercato Atalanta, il Napoli all’assalto per Sulemana: è testa a testa con la Roma! Il suo futuro dipenderà da Lookman: ecco perché

Published

2 ore ago

on

By

Sulemana Atalanta Slavia

Mercato Atalanta, il Napoli all’assalto per Sulemana: è testa a testa con la Roma! Il suo futuro dipenderà da Lookman: l’intreccio tra i due attaccanti

Il Napoli accelera le operazioni per regalare un nuovo esterno offensivo alla rosa. Il direttore sportivo Giovanni Manna ha individuato in Kamaldeen Sulemana la priorità assoluta di queste ultime ore di mercato. Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio, il club partenopeo ha presentato all’Atalanta una prima proposta ufficiale basata su un prestito oneroso con diritto di riscatto. L’obiettivo degli Azzurri è anticipare la forte concorrenza della Roma, che ha messo sul piatto una formula economica praticamente identica per assicurarsi l’ex talento del Southampton.

L’operazione, tuttavia, è bloccata da un delicato intreccio di mercato interno a Zingonia. Il via libera alla cessione del velocissimo laterale ghanese è strettamente legato al futuro di Ademola Lookman. Il Fenerbahçe è tornato con insistenza sull’attaccante nigeriano e i Bergamaschi, prima di privarsi di un’alternativa come Sulemana, vogliono capire se dalla Turchia arriverà un’offerta irrinunciabile per il loro titolare. La corsa tra Napoli e Roma resta aperta, ma il semaforo verde è nelle mani della Dea.

Ultime notizie Calciomercato LIVE: tutte le novità del giorno

Related Topics:

Il calcio del giorno

Ultimissime

Ultime notizie Calciomercato LIVE Ultime notizie Calciomercato LIVE
Calciomercato4 ore ago

Ultime notizie Calciomercato LIVE: tutte le novità del giorno

Ultime notizie Calciomercato LIVE: segui con noi tutte le notizie del giorno, aggiornate ora dopo ora dalla redazione di Calcio...

video

andrea bargione juve napoli andrea bargione juve napoli
Juventus News3 giorni ago

Juventus, Spalletti cambia i bianconeri! Da Napoli a Napoli, il tecnico si prende una rivincita – VIDEO

Juventus, Luciano Spalletti uomo simbolo della rinascita: dopo le critiche in Nazionale arriva la risposta sul campo Il cammino della...
Change privacy settings
×